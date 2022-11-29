Более 500 позиций. Россия направила в Индию запрос на поставку подсанкционных товаров 29 ноября, 13:11 Местные импортеры «не в восторге» от торговли с Россией и боятся западных санкций (Фото:hari_mangayil/pixabay)

Москва направила Индии запрос на поставку более 500 товаров, доступ к которым ограничен западными санкциями. Речь идет в частности о запчастях для автомобилей, самолетов и поездов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.



Список, с версией которого Reuters ознакомилось в Нью-Дели, является временным, и непонятно, сколько товаров будет экспортировано и в каком количестве, но источник в индийском правительстве заявил, что запрос был необычным по своему объему.

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По словам источника, Индия стремится увеличить торговлю таким образом, поскольку она пытается сократить растущий дефицит торговли с Россией.

С начала полномасштабной войны в Украину индийский импорт из России вырос почти в пять раз до $29 млрд. Экспорт в это время упал до $1,9 млрд с $2,4 млрд. Издание отмечает, что Индия надеется увеличить свой экспорт почти до $10 млрд в течение ближайших месяцев благодаря списку запросов России. Однако некоторые компании выразили обеспокоенность тем, что они могут попасть под санкции Запада.

Даже малые и средние экспортеры, которые могли бы удовлетворить некоторые запросы, и ранее экспортировали в Иран несмотря на западные санкции, «не были в восторге». Крупные индийские кредиторы также не желают обрабатывать прямые торговые операции с Россией, опасаясь оказаться под санкциями.

Источник Reuters в Москве сообщил, что такие списки направили не только в Индию.

Ранее Индия нарастила импорт российской нефти. Власти Индии заявили, что это необходимо, чтобы сдержать инфляцию.

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