В ночь на 15 октября армия страны-агрессора России атаковала ТЭЦ группы Нафтогаз.

Об этом в Facebook сообщил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

«За последние 7 дней Россия трижды массированно атаковала газовую инфраструктуру. А этой ночью под ударом была одна из ТЭЦ группы Нафтогаз», — сообщил он. — «Враг бил по газодобывающим объектам на Харьковщине. До этого враг прицельно атаковал газовую инфраструктуру в Сумской и Черниговской областях».

Корецкий отметил, что эти объекты не имеют никакого отношения к военным целям.

«Российские террористы осуществляют очередные акты терроризма, цель которых лишить Украину газа, тепла и света зимой. Никак не могут понять россияне, что нас так не сломать и не запугать», — отметил он.

Как сообщалось, в ночь на 12 октября российские войска осуществили удары по энергетическим и газотранспортным объектам на территории Украины.

В результате атаки повреждены объекты в Донецкой, Одесской и Черниговской областях.

10 октября Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК.

По информации агентства Bloomberg, российские атаки разрушили 60% добычи газа в Украине, в частности в результате массированных ударов по Харьковской и Полтавской областях.