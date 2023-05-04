Путину нужны доллары, а не рупии. Россия и Индия поссорились из-за оплаты поставок нефти и угля — Reuters 4 мая, 18:14 Индия хочет покупать российскую нефть за рупии, РФ требует доллары, в крайнем случае — дирхамы и юани (Фото:energyintel.com)

Индия и РФ не смогли договориться об оплате за российскую нефть и уголь в рупиях.

Переговоры длились несколько месяцев и приостановлены, индийская сторона не смогла убедить Россию принимать оплату в своей национальной валюте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

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«Это было серьезной неудачей для индийских импортеров дешевой нефти и угля из РФ, которые ожидали постоянного механизма оплаты в рупиях, чтобы снизить затраты на конвертацию валюты», — сообщает агентство.

В России посчитали, что при такой схеме оплаты годовой профицит рупий в пользу РФ превысит $40 млрд, и такое накопление рупий «нежелательно», заявил источник Reuters.

Министерство финансов Индии, Центральный резервный банк Индии и российские власти не ответили на запросы о комментариях.

Рупия не является полностью конвертируемой валютой. Доля Индии в мировом экспорте товаров составляет всего около 2%, и эти факторы уменьшают необходимость для других стран держать рупии.

Индия начала изучать механизм расчетов с РФ в рупиях вскоре после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, но сообщений о сделках в рупиях не поступало. Большая часть торговли между странами ведется в долларах, при этом увеличивается доля операций в других валютах, таких как дирхам ОАЭ.

«России неудобно держать рупии, и она хочет, чтобы ей платили в китайских юанях или других валютах», — сказал еще один источник агентства в индийском правительстве.

После вторжения РФ в Украину импорт Индии из России вырос до $51,3 млрд (по состоянию с 24 февраля 2022 года по 5 апреля 2023 года) по сравнению с $10,6 млрд за аналогичный период в 2021—2022 годах.

Покупка нефти со скидкой составляла большую часть импорта Индии, увеличившись за этот период в 12 раз. Экспорт из Индии за тот же период немного снизился до $3,43 млрд с $3,61 млрд в предыдущий период.

Еще один источник рассказал, что обе страны начали искать альтернативы после того, как механизм расчетов в рупиях не сработал, но не сообщил подробностей.

«Сейчас мы осуществляем некоторые платежи в дирхамах и некоторых других валютах, но большинство по-прежнему в долларах. Расчеты происходят разными способами, также используются третьи страны», — сказал один из представителей правительства Индии.



«Третьи стороны используются для торговых расчетов с Россией. Нет запрета на транзакции с другими странами по SWIFT. Таким образом, платежи осуществляются в третью страну, которая направляет их или компенсирует их торговлю с Россией», — сказал еще один источник.

На вопрос о том, осуществлялся ли перевод средств через Китай, индийский чиновник сказал: «Да, включая Китай».