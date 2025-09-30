«Хочет заменить украинский». Россия планирует увеличить поставки в Индию одного из товаров

Россия, крупнейший в мире производитель подсолнечного масла, намерена увеличить экспорт в Индию, «стремясь заменить украинские поставки, которые перенаправляются в Европу», заявило российское государственное агентство по экспорту сельскохозяйственной продукции.

Об этом пишет Reuters.

Индия является основным покупателем российских энергоносителей, и две страны поддерживают тесные связи, несмотря на давление со стороны США на Индию по ограничению закупок, говорится в публикации. США ввели 50% пошлины на индийские товары, что побудило Индию искать альтернативных торговых партнеров.

Реклама

«Россия может усилить свои позиции в экспорте подсолнечного масла на индийский рынок в сезоне 2025/26. Это может произойти, поскольку украинские поставщики переключают свое внимание с Азии на Европу», — говорится в заявлении агентства по экспорту сельскохозяйственной продукции «Агроэкспорт».

По словам Дмитрия Рылко, руководителя консалтинговой компании IKAR, Россия планирует экспортировать рекордные 5 миллионов тонн подсолнечного масла в сезоне 2025/26. Индия является крупнейшим покупателем российского подсолнечного масла, на которую приходится треть от общего объема экспорта.

Индия импортирует соевое и подсолнечное масло из Аргентины, Бразилии, России и Украины.

«Индия является крупнейшим в мире импортером пищевых масел и открыта к идее увеличения импорта подсолнечного масла из России», — сообщил источник в индийском правительстве агентству Reuters, добавив, что закупки осуществляют частные трейдеры.

Михаил Мальцев, председатель Российского масложирового союза, заявил, что производство растительных масел, включая соевое и рапсовое, в этом году вырастет на 7,5% до более 10,5 миллионов тонн. Он также прогнозирует рекордный экспорт растительного масла в этом году.

Как сообщалось, по итогам 2024/25 маркетингового года (сентябрь 2024 — август 2025) из Украины было экспортировано 4,73 млн тонн подсолнечного масла, что на 24% меньше показателя предыдущего сезона и стало минимумом для последних трех сезонов.

В ТОП-3 импортеров украинского масла в 2024/25 маркетинговом году вошли Индия, закупки которой по сравнению с 2023/24 маркетинговым годом увеличились на 44% до 767 тыс. тонн, Испания — закупки выросли на 11% до 656 тыс. тонн и Италия — закупки выросли на 28% до 504 тыс. тонн.

В 2024 году Украина экспортировала аграрную продукцию на сумму $24,5 млрд (59% в общем экспорте). Больше этот показатель только в 2021 году - тогда он достиг $27,7 млрд.

Всего в прошлом году Украина экспортировала 78,3 млн. тонн аграрной продукции.

Наибольшая доля в прошлогоднем агроэкспорте приходится на подсолнечное масло – 21%. Ее экспортировано почти 6 млн. тонн на $5,1 млрд.