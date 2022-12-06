Конвульсии агрессора. Россия хочет ввести минимальную цену на свою нефть после ограничений от G7 — Bloomberg 6 декабря, 23:35 Танкеры перевозят российскую нефть. (Фото:REUTERS/Tatiana Meel)

Кремлевский режим рассматривает варианты ответа на решение Большой семерки и Евросоюза установить предельную цену на российскую нефть.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, Россия хочет либо ввести фиксированную цену на барелль своей нефти, либо ввести максимальную скидку на ее продажу.

Кремлевский режим будет пытаться предложить покупателям нефти "прозрачный ценовой механизм", опасаясь вызвать недовольство нейтральных стран, которые будут покупать российское топливо.

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Заместитель премьер-министра России Александр Новак считает, что РФ сможет применить инструмент противодействия потолку цен еще до конца года.

3 декабря страны группы G7 вместе с Австралией объявили, что согласились установить потолок цен на нефть, которая экспортируется из РФ морем, на уровне $60 за баррель.

Практически одновременно с G7 выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив, что страны Европейского Союза также согласились ограничить цены на российскую нефть на уровне $60 долларов за баррель.

Предельная цена на российскую нефть: как это будет работать

Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину, США, Великобритания, Канада и Япония ввели эмбарго на импорт российской нефти.

В конце мая частичное эмбарго на российскую нефть ввели и страны ЕС. В шестой пакет санкций Евросоюза был внесен запрет на импорт поставляемой морем российской нефти — речь идет о примерно 2/3 поставках российской нефти в Европу. В то же время для трубопроводных поставок было сделано исключение, в частности, как того требовала Венгрия. Эмбарго ЕС должно заработать этой зимой.

Впрочем, российскую нефть продолжают покупать такие страны, как Индия и Турция, пополняя бюджет страны-агрессора нефтяными долларами.

Именно поэтому G7 и Евросоюз начали поиск механизма, как сократить нефтяные доходы РФ. Для этого разработали механизм ценового ограничения на нефть, поставляемую танкерами. Он заключается в том, что покупатели российской нефти рискуют лишиться доступа к западному страхованию и другим транспортным услугам, если будут платить за российскую нефть больше, чем это предполагает ценовое ограничение.



Впрочем, как пишет Bloomberg, ограничение в 60−65 долларов за баррель российской нефти значительно превышает текущие рыночные цены на нее, так что пока не ясно, какое влияние на торговлю оно будет иметь.