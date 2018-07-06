Российскому Сбербанку и ВТБ досталась за долги половина крупнейшего ритейлера Хорватии

Российские банки договорились о покупке 46% акций крупнейшей частной компании на Балканах - хорватского продуктового ритейлера Agrokor.

Как пишут Ведомости, продажа акций проходит в рамках реструктуризации и урегулирования долга Agrokor. По данным издания, Сбербанку Agrokor должна около €1,1 млрд, ВТБ - около €300 млн.

За сделку, которая передаст компанию в руки кредиторов и держателей бондов, проголосовали владельцы 80% долга. Сбербанк в результате реструктуризации станет крупнейшим собственником компании с долей 39%, у ВТБ будет около 7%.

Также отмечается, что на начало 2016 года в хорватскому ритейлере работало 60 тыс. человек, выручка группы в 2015 году составила €6,6 млрд, а чистая прибыль - €175 млн. Но оказалось, что отчетность группы недостоверна, расплачиваться с банками и поставщиками ей нечем. Хорватия приняла специальный закон для поддержки компании.

Agrokor — крупнейшая хорватская частная компания (концерн), работает в сфере пищевой промышленности и розничной торговли. В ходе активной экспансии в регионе, холдинг к концу 2016 года подошёл с долгом около 45 млрд кун ($6,4 млрд), что в шесть раз превышало его активы. 7 апреля 2017 года основатель и собственник компании Ивица Тодорич, ввиду неплатёжеспособности вследствие чрезмерной задолженности компании, активировал вступивший в силу накануне Закон (прозванный СМИ Lex Agrokor), по которому управление компанией на территории Хорватии перешло в компетенцию правительства.