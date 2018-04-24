Российский ВТБ придумал, как обойти санкции Украины

ВТБ собрался увеличить капитал своей "дочки" в Украине на $99 млн

Российский государственный банк ВТБ решил увеличить капитал своей дочки в Украине - ВТБ банка - на 2,6 млрд грн, или на около $99 млн.

Об этом свидетельствуют материалы российского госбанка, передает Интерфакс.

"Докапитализация происходит за счет денег, которые были выданы ВТБ (Украина) головным банком несколько лет назад в качестве межбанковских кредитов. Таким образом, ВТБ не предоставляет своему банку на Украине новых дополнительных средств. Любые обратные заявления являются ложными и абсолютно не соответствуют действительности", - пояснили в пресс-службе ВТБ.

По завершении докапитализации уставный капитал банка составит 39,375 млрд грн, достаточность капитала значительно превысит нормативное значение 10%.

Ранее Нацбанк Украины сообщил, что ВТБ Банк нарушает сразу четыре норматива, установленных регулятором.

Как известно, в марте 2017 года Украина ввела санкций против российских госбанков. Продленные в марте-2018 еще на год ограничения запрещают осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур.

ВТБ в мае 2016 года заявил о намерении продать украинский банк в случае появления интересных предложений. По состоянию на март 2018 года сообщалось, что ВТБ потерял надежды продать свой банк в Украине и планирует свернуть бизнес "дочки" до минимума, оставив одно отделение.

Банк ВТБ - российский коммерческий банк c государственным участием (60,9% принадлежит правительству РФ). Второй по величине активов банк страны и первый по размеру уставного капитала.

ВТБ банк Украина (ранее - банк Мрия) основан в 1992 году. По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года он занимал 16-е место среди украинских банков по размеру активов.