Российский ВТБ отсудил у компании Фирташа $46 млн Сегодня, 15:00 3 Цей матеріал також доступний українською Суд отклонил жалобу украинской компании к ВТБ Фото: mybanks.info

Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с Ukrainian Chemical (Киев) в пользу ВТБ $46,2 млн.

Об этом сообщается на сайте суда, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, суд отклонил жалобу украинской компании.

Напомним, ранее суд удовлетворил ходатайство ВТБ об увеличении размера требований к Ukrainian Chemical Products до примерно $46 млн за счет процентов.

Титановые инвестиции зарегистрированы в июне 2014 года и, по данным ЕГРЮЛ, принадлежат кипрской Letan Investments Limited - учредителю холдинговой компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF International GmbH (Австрия). В долгосрочной аренде Титановых инвестиций с осени 2014 года находится имущество завода Крымский титан, котрый является крупным производителем диоксида титана. В настоящее время предприятие называется Армянский филиал компании Титановые инвестиции.

Украинское предприятие Крымский титан в 2014 году было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем Group DF переименовала его в Ukrainian Chemical Products.

Ранее сообщалось, что судебные дела по поводу о возвращении $40 млн ВТБ начались еще в августе 2017 года.

Напомним, в 2016 году Титановые инвестиции попала под санкции СНБО из-за поставок из Украины в Крым сырья для Крымского титана. Сейчас эта компания дублирует деятельность ПАО Юкрейниан Кемикал Продактс в России.

После аннексии Крыма Крымский титан был перерегистрирован в Киеве и переименован в Юкрейниан Кемикал Продактс. Его имущественный комплекс передан в аренду компании Титановые инвестиции, зарегистрированной в Москве, которую контролирует Фирташ. Завод производит диоксид титана и удобрения.

Данные российской ФТС, свидетельствуют, что продукцию предприятия экспортирует компания Титановые инвестиции. Таким образом, владелец бизнеса снижает или обходит возможность введения санкций и легализирует работу Крымского титана как в России так и на международных рынках.

По данным российской таможни в январе-августе 2017 года Титановые инвестиции экспортировали продукции на более чем $45 млн. Основная доля экспорта приходится на диоксид титана, основную продукцию Крымского титана.

6 июня Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВТБ к Ukrainian Chemical на сумму $46,2 млн ($39,4 млн основной долг и $6,8 млн проценты). Девятый арбитражный апелляционный суд 21 августа оставил решение в силе.

Банк ВТБ - российский коммерческий банк c государственным участием (60,9% принадлежит правительству РФ). Второй по величине активов банк страны и первый по размеру уставного капитала.