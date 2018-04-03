Российский ВТБ банк решил оставить в Украине только одно отделение – СМИ

По данным источника, во второй половине года останется одно отделение

Российский ВТБ Банк планирует свернуть бизнес "дочки" до минимума, оставив одно отделение.

Об этом сообщил Интерфакс-Украина источник на рынке.

"Во второй половине года останется одно отделение. Конечная задача банка - продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию", - заявил источник.

По его словам, ВТБ потерял надежду продать своей банк в Украине по причине неопределенных требований властей к покупателям. Кроме того, он добавил, что до сих пор Нацбанк Украины не одобрил ни одну из заявок от потенциальных покупателей.

Напомним, что еще в марте прошлого года российский ВТБ заявлял, что планирует уйти с на украинского рынка. Однако, покинул его только в марте этого года.

Кроме того, в банке заявляли, что рассчитывают к концу июня продать дочерний украинский БМ банк. Однако, этого так и не произошло.

В сентябре ВТБ снова заявил о невозможности продать украинские ВТБ и БМ Банк. А уже в ноябре БМ Банк заявил о сокращении региональной сети.

В феврале 2017 года, ВТБ решил закрыть все отделения и сократить свое присутствие на украинском рынке в ближайшие месяцы.

В марте этого года "дочка" российского ВТБ заявила о планах прекращения деятельности в Украине.