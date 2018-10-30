Российский собственник Проминвестбанка сменит название

Материнский банк украинского Проминвестбанка – российский Внешэкономбанк (ВЭБ) – будет переименован, в результате чего слово "банк" исчезнет из его названия вместе с историческим брендом.

Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ, передает Интерфакс.

Проекты федеральных законов были подготовлены Минфином РФ и предполагают, в частности, что новое название ВЭБа будет звучать как Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.

"Национальный институт развития должен заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов, включая экспертизу экономических и социальных эффектов, проработку новых механизмов реализации социально значимых проектов на принципах возвратного финансирования", – говорится в пояснительной записке.

Законопроект закрепляет за ВЭБом новую функцию – по координации и организации деятельности институтов развития по вопросам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития. Для решения этой задачи ВЭБ будет участвовать в управлении институтами развития, формировать процедуры совместной работы над проектами, обеспечивающие использование инструментов поддержки проектов, включая государственную, обеспечивать информационное взаимодействие институтов развития с органами власти и подготовку предложений о совершенствования мер их поддержки.

Проминвестбанк основан в 1992 году. ВЭБ владеет 99,7% его акций. По данным Нацбанка Украины на 1 июня 2018 года по размеру активов ПИБ занимал 15-е место (17,4 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.