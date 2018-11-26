Российский рубль падает из-за конфликта в Азовском море

Российский рубль утром, 26 ноября, на Московской бирже снижается к доллару и евро.

Как передает Интерфакс, причиной является нападение российских кораблей на украинский флот.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,33-66,52 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,4 руб. (+22,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,4 руб. (+35,7 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и €0,45) поднялась на 28,6 копейки к уровню закрытия пятницы, до 70,5 рубля.

Доллар при этом оказался на 75,3 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 46,9 копейки выше официального курса.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов. В понедельник, 26 ноября, движение гражданских судов возобновили.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник.