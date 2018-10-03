Российский производитель минудобрений ушел из Украины

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Российская компания прекратила участие в ФосАгро-Украина
Фото: ФосАгро

Российская компания прекратила участие в ФосАгро-Украина

Российский производитель минеральных удобрений - компания ФосАгро продала сбытовую "дочку" в Украине.

Об этом свидетельствует список аффилированных лиц компании, передает Интерфакс-Украина.

В ФосАгро подтвердили выход из украинской "дочки". Однако компания отказалась от комментариев.

В мае власти Украины ввели в отношении ФосАгро и ФосАгро-Украина санкции в виде ограничения торговых операций и блокировки активов.

Тогда ФосАгро прекратила отгрузку продукции украинским потребителям.

ФосАгро — российский химический холдинг. Основной бизнес холдинга — производство минеральных удобрений, в частности фосфорных.

Выручка ФосАгро-Украина в 2017 году составила 14 млрд рублей - почти 8% выручки группы за прошлый год.

Отметим, что ранее российская группа ЕвроХим продала свою сбытовую "дочку" - Агроцентр ЕвроХим-Украина компании, которая связанная с ее бывшим менеджментом.

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