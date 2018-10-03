Российский производитель минудобрений ушел из Украины

Российский производитель минеральных удобрений - компания ФосАгро продала сбытовую "дочку" в Украине.
Об этом свидетельствует список аффилированных лиц компании, передает Интерфакс-Украина.
В ФосАгро подтвердили выход из украинской "дочки". Однако компания отказалась от комментариев.
В мае власти Украины ввели в отношении ФосАгро и ФосАгро-Украина санкции в виде ограничения торговых операций и блокировки активов.
Тогда ФосАгро прекратила отгрузку продукции украинским потребителям.
ФосАгро — российский химический холдинг. Основной бизнес холдинга — производство минеральных удобрений, в частности фосфорных.
Выручка ФосАгро-Украина в 2017 году составила 14 млрд рублей - почти 8% выручки группы за прошлый год.
Отметим, что ранее российская группа ЕвроХим продала свою сбытовую "дочку" - Агроцентр ЕвроХим-Украина компании, которая связанная с ее бывшим менеджментом.
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