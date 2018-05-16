Российский производитель минудобрений ушел из украинского рынка

Компания объявила о продаже своей дочерней компании, которая занималась сбытом продукции в Украине

Группа ЕвроХим продала свою сбытовую "дочку" - Агроцентр ЕвроХим-Украина компании, которая связанная с ее бывшим менеджментом.

Об этом сообщили в компании.

Ранее ЕвроХим раскрыл, что вышел из капитала Агроцентр ЕвроХим-Украина. Стоимость сделки и ее условия не раскрываются.

"Недавние действия властей Украины по ограничению поставок удобрений иностранными компаниями, а также ожидание дальнейшего ухудшения деловой конъюнктуры на данном рынке, стали причиной такого решения группы", - отметили в компании.

ЕвроХим намерен продолжить консультации с украинскими властями о будущих возможностях в Украине через свое европейское представительство.

ЕвроХим - один из крупнейших в мире производителей минудобрений. В состав группы входят российские заводы Невинномысский Азот, Новомосковский Азот, Фосфорит, Белореченские минудобрения и Ковдорский ГОК, литовский завод фосфорных удобрений Lifosa и завод в Бельгии EuroChem Antwerpen.

Основным акционером ЕвроХима является Андрей Мельниченко, контролирующий через кипрскую AIM Capital SE 90% группы. Еще 10% - у кипрской Midstream Group Limited, бенефициаром которой является главный исполнительный директор компании Дмитрий Стрежнев.

В конце 2016 года антидемпинговые пошлины на импорт мочевины (карбамида) и смеси мочевины и нитрата аммония происхождением из Российской Федерации в размере от 4,19% до 31,84% в зависимости от производителя должны были быть введены с 28 февраля 2017 года сроком на пять лет.

Однако позже Межведомственная комиссия по международной торговле решила приостановить действие антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений (карбамида и КАС) происхождением из Российской Федерации.

Впрочем, в мае 2017-го в силу вступили антидемпинговые пошлины на импорт карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС) в размере 31,84% из России.

В сентябре Военная прокуратура Генеральной прокуратуры требовала от МЭРТ ввести санкции против российских производителей минеральных удобрений.

По данным ведомства, средства, уплаченные так называемым "ДНР" и "ЛНР" за "растаможку" минудобрений, в дальнейшем использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований.

Сразу после этого Министерство экономического развития и торговли Украины ввело санкции в отношении ряда предприятий группы Еврохим, а также других российских поставщиков минудобрений.

В марте этого года Кабинет министров решил ввести запрет на ввоз российских минеральных удобрений.