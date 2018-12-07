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Российский олигарх Вексельберг обжаловал санкции США

Сегодня, 15:32
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Вексельберга подал ходатайство об отмене санкций США против него

Адвокаты владельца группы компаний Ренова Виктора Вексельберга недавно подали ходатайство об отмене санкций США против него.

Об  этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя бизнесмена.

Представитель Реновы Андрей Шторх подтвердил Интерфаксу факт подачи петиции в OFAC (подразделение минфина США, отвечающее за введение санкций). Других подробностей не сообщил.

Напомним, что Вексельберг попал под санкции США в апреле 2018 года.

В октябре он заявил, что считает американские санкции в отношении себя незаконными и несправедливыми. "Буду судиться", – говорил бизнесмен. При этом, он не называл сроки подачи иска и не уточнял, в какой именно суд будет подан иск.

Позднее в этот же день Шторх заявил РБК, что речь идет не о тяжбе в суде, а об обжаловании санкций в минфине США.

Санкции, введенные против Вексельберга, запрещают гражданам США и американским компаниям проводить с бизнесменом и подконтрольными ему компаниями финансовые операции.

В пресс-релизе OFAC от 6 апреля говорилось, что санкции против бизнесмена наложены из-за "ведения им деятельности в энергетическом секторе экономики России", а также из-за того, что "два близких к Вексельбергу человека были задержаны властями России за подкуп чиновников".

Речь шла о совладельце и управляющем директоре Реновы Евгении Ольховике и гендиректоре энергокомпании Т плюс Борисе Вайнзихере. Ольховик и Вайнзихер были арестованы в сентябре 2016 года.

 

Теги:   Бизнесмен Санкции Суд Виктор Вексельберг США

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