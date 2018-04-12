Российский олигарх нашел способ вывести свою компанию из-под санкций США

Вексельберг не получит денег от продажи Sulzer до отмены санкций США

Швейцарский машиностроительный концерн Sulzer завершил сделку по выкупу 5 млн собственных акций (14,6%) у группы Ренова российского олигарха Виктора Вексельберга.

Об этом сообщило российское агентство РБК со ссылкой на свои источники.

В Sulzer подчеркнули, что компания больше не является объектом санкций по закону США и может возобновить нормальную деятельность на мировом рынке.

Впрочем, деньги от этой сделки Ренова получит только в случае отмены санкций, добавил представитель Sulzer Райнер Вайхофен. Цена этого пакета на бирже составляет около $561 млн.

Промышленный концерн Sulzer, основанный в 1834 году, работает в области технических инновационных разработок в машиностроении, производстве оборудования и изготовлении покрытий. Sulzer поставляет оборудование для нефтегазового сектора, производства электроэнергии и целлюлозы, работает в области аэрокосмических разработок и автомобилестроения. Компания работает более чем в 40 странах.

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду от деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжают оккупировать Крым и провоцируют насилие на востоке Украины.

Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся".

Отметим, что по данным Bloomberg на 10 апреля, потери российских бизнесменов из-за падения стоимости акций их компаний после введения против них санкций со стороны США превысили $16 млрд.