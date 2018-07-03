Российский миллиардер лишился самолета из-за санкций США за Крым

Российский олигарх Геннадий Тимченко, один из "друзей Путина", продал частный самолет Gulfstream G650, который был у него на балансе с 2013 года.

Об этом сообщается со ссылкой на торгового посредника и данные авиареестра, передает агентство Reuters.

Как выразился агент олигарха, ни Тимченко, ни его компании "уже несколько лет не имеют отношения к этому самолету". В 2014 году корпорация Gulfstream прекратила техобслуживание его бизнес-джета.

Новым владельцем самолета стоимостью около $60 млн с июня 2018-го является зарегистрированная на Кипре компания Amerivo Holdings Limited, которая принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций.

Напомним, что после аннексии Крыма США внесли Тимченко в санкционный список. В июле 2014 года крупная газодобывающая компания Новатэк, 23% которой принадлежат Тимченко, также попала под действие санкций.

Кроме того, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.

Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

Совокупное состояние 50 богатейших людей России за день сократилось более чем на $11,7 млрд вслед за падением российского фондового рынка из-за введения новых санкций США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся". А премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить ответные меры.

Позже стало известно, что в Госдуму РФ внесен законопроект об ответных действиях России на новые санкции США.

В мае сообщалось, что под санкции США в России попали уже более 400 юридических лиц и более 200 граждан.