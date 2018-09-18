Российский госбанк собрался требовать компенсацию за Проминвестбанк от Украины

Внешэкономбанк (ВЭБ) призвал Украину вступить в переговоры по урегулированию ситуации с арестом акций принадлежащего ему Проминвестбанка (ПИБа).

Об этом пишет издание Коммерсантъ.

Указывается, что ВЭБ адресовал письмо президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру страны Владимиру Гройсману, министру иностранных дел Павлу Климкину, министру экономического развития и торговли Степану Кубиву и главе Национального банка Украины Якову Смолию.

В этом письме госкорпорация указывает, что Украина нарушила заключенное с Россией соглашение от 1998 года о взаимной защите капиталовложений, и предлагает им «незамедлительно связаться и вступить в переговоры по дружественному урегулированию спора». Также в госкорпорации рассчитывает на компенсацию.

Руководитель правовой дирекции ВЭБа Игорь Краснов заявил, что точный размер компенсации будет определен в ходе переговоров с Украиной. Если же переговоры зайдут в тупик, то ВЭБ через шесть месяцев сможет обратиться в Стокгольмский арбитраж.

Как утверждают юристы, добровольно Украина вряд ли согласится возмещать ВЭБу потери, а выиграть дело в международном арбитраже шансов мало.

Напомним, что Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских "дочек" ВЭБа, ВТБ и Сбербанка во исполнение решения Гаагского арбитража по "крымскому" иску экс-совладельца национализированного Приватбанка Игоря Коломойского.

Вчера, 17 сентября, стало известно, что ВЭБ после ареста акций дочернего в Украине Проминвестбанка принял решение инициировать инвестиционный спор в международном арбитраже.

Проминвестбанк основан в 1992 году. ВЭБ владеет 99,7% его акций. По данным Нацбанка Украины на 1 июня 2018 года по размеру активов ПИБ занимал 15-е место (17,4 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.