Российский банк отсудил у компании Фирташа $46 млн

Денежные средства с компании Фирташа должны быть взысканы в рублях

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск роосийского ВТБ к Ukrainian Chemical (Киев) на сумму $46,2 млн.

Об этом пишет Интерфакс.

Денежные средства должны быть взысканы в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации (РФ) на день оплаты.

Также отмечается, что на прошлом заседании суд привлек компанию Титановые инвестиции, которая ранее выступала третьим лицом по делу, в качестве соответчика к иску.

Кроме того, суд отказал компаниям в удовлетворении встречного иска к банку о признании договора недействительным, а также отказал представителю Титановые инвестиции в удовлетворении ходатайств о приостановлении производства по делу.

Суд также отказал Титановым инвестициям в удовлетворении нескольких ходатайств об отводе суда в связи с тем, что, по словам судьи, они были поданы с нарушением Арбитражного процессуального кодекса.

Представитель ВТБ на заседании заявил, что банк предоставил Ukrainian Chemical Products $39,39 млн в 2015 году сроком возврата в июне 2016 года. Кредит не был погашен, отметили в банке.

Банк ВТБ - российский коммерческий банк c государственным участием (60,9% принадлежит правительству РФ). Второй по величине активов банк страны и первый по размеру уставного капитала.

В свою очередь в Ukrainian Chemical Products и Титановые инвестиции заявили, что трудности в погашении долга возникли в связи с присоединением Крыма к России и внедрением международных санкций.

Напомним, ранее суд удовлетворил ходатайство ВТБ об увеличении размера требований к Ukrainian Chemical Products до примерно $46 млн за счет процентов.

Титановые инвестиции зарегистрированы в июне 2014 года и, по данным ЕГРЮЛ, принадлежат кипрской Letan Investments Limited - учредителю холдинговой компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF International GmbH (Австрия). В долгосрочной аренде Титановых инвестиций с осени 2014 года находится имущество завода Крымский титан, котрый является крупным производителем диоксида титана. В настоящее время предприятие называется Армянский филиал компании Титановые инвестиции.

Украинское предприятие Крымский титан в 2014 году было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем Group DF переименовала его в Ukrainian Chemical Products.

Ранее сообщалось, что судебные дела по поводу о возвращении $40 млн ВТБ начались еще в августе 2017 года.

Напомним, в 2016 году Титановые инвестиции попала под санкции СНБО из-за поставок из Украины в Крым сырья для Крымского титана. Сейчас эта компания дублирует деятельность ПАО Юкрейниан Кемикал Продактс в России.

После аннексии Крыма Крымский титан был перерегистрирован в Киеве и переименован в Юкрейниан Кемикал Продактс. Его имущественный комплекс передан в аренду компании Титановые инвестиции, зарегистрированной в Москве, которую контролирует Фирташ. Завод производит диоксид титана и удобрения.

Данные российской ФТС, свидетельствуют, что продукцию предприятия экспортирует компания Титановые инвестиции. Таким образом, владелец бизнеса снижает или обходит возможность введения санкций и легализирует работу Крымского титана как в России так и на международных рынках.

По данным российской таможни в январе-августе 2017 года Титановые инвестиции экспортировали продукции на более чем $45 млн. Основная доля экспорта приходится на диоксид титана, основную продукцию Крымского титана.