Российские компании впервые за 10 лет не смогли провести IPO из-за санкций

Российские компании впервые за десять лет не провели IPO

Российские компании впервые с 2008 года не смогли провести ни одного IPO из-за сложной геополитической ситуации и ухудшившегося отношения инвесторов к развивающимся рынкам.

Об этом пишет агентство Reuters.

"Как минимум десять российских компаний - от нефтехимии до здравоохранения - обсуждали возможность IPO в теперь уже почти завершившемся году на общую сумму не менее $4 млрд", - пишет агентство.

Отмечается, что после санкций в отношении бизнесмена Олега Дерипаски и его активов, включая компанию Русал, весеннее окно размещений для российских компаний захлопнулось, не успев открыться.

При этом некоторые, такие как один из крупнейших ритейлеров Магнит, перешли практически под госконтроль, другие же, как Дикси или Мегафон, объявили делистинги.

Для вторичных размещений акций год также не был урожайным, особенно в сравнении с предыдущим годом, - четыре сделки собрали несколько сотен миллионов долларов.

В прошлом году российские компании привлекли порядка $8 млрд от продажи акций на рынке, из которых первичных размещений - на $3 млрд, в первую очередь IPO EN+.