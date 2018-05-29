Российские компании прекратили поставки угля за границу через Украину - СМИ

Объем транзита угля из России через Украину в последние месяцы составлял от 1 до 1,8 млн т в месяц

Российские компании с 1 мая прекратили поставлять энергетический и коксующейся уголь транзитом через Украину без объяснения причин.

Об этом сообщили представители крупной российской добывающей угольной компании и крупного украинского импортера угля, а также топ-менеджер одного из портов, переваливающих уголь, пишет liga.net.

Участники рынка отмечают, что объем транзита угля из России через Украину в последние месяцы составлял от 1 до 1,8 млн т в месяц. Транзитный уголь отгружался в украинские порты, а также поставлялся через пограничные переходы на западной границе Украины.

Основными получателями этого угля были компании из Турции, Польши, Румынии, Словакии, Чехии, Венгрии и других европейских стран, и государств Азии и Африки.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2017 года Россия увеличила поставки контрабандного угля из Донбасса в Европу.

Напомним, что 2 мая Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил новые и продлил старые санкции против граждан и юридических лиц России, которые связаны с российской агрессией против Украины. В новом санкционном списке Российские железные дороги отсутствуют.