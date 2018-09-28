Российские авиакомпании покидают рынок Молдовы из-за украинских санкций - СМИ

С молдавского авиарынка фактически ушли две крупные российские авиакомпании – S7 Airlines и Аэрофлот, которые работали на маршруте Москва-Кишинев.

Об этом пишет молдавское издание NewsMaker.

Так, на этой неделе стало известно, что российская авиакомпания S7 Airlines прекращает перелеты по направлению Москва-Кишинев в зимний сезон, с конца октября по конец марта, а Аэрофлот сокращает рейсы с двух в день до двух в неделю.

Сейчас направление Москва -Кишинев - Москва обслуживают четыре авиакомпании: российские S7 Airlines и Аэрофлот и молдавские Air Moldova и Fly One.

Аэрофлот - крупнейшая российская авиакомпания. Базовый аэропорт авиакомпании - московский аэропорт Шереметьево (терминалы D, C, F). Штаб-квартира - в Москве.

Эксперт в области гражданской авиации Олег Тофилат считает, что уход с рынка российских авиакомпаний – "спасательный круг" для Air Moldova, которая была выставлена на продажу за 48 млн леев. Эксперт также считает, что после ухода российских авиаперевозчиков стоимость Air Moldova, несомненно, вырастет.

"Думаю, компания несколько увеличит частоту (полетов, - ред.) и цены и заметно увеличит загрузку кресел. У меня недостаточно данных для точной оценки, (насколько увеличат цены, - ред.), но, возможно, на 15-20%", – сказал эксперт.

Тофилат считает, что сложностей с билетами из-за ухода S7 Airlines и сокращения рейсов Аэрофлота не будет, разве что в определенные дни.

S7 Airlines – крупная российская авиакомпания, выполняющая внутренние и международные пассажирские авиаперевозки. Имеет хабы в новосибирском аэропорту Толмачево и московском аэропорту Домодедово, а также дополнительные хабы в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.

Вместе с авиакомпанией Глобус образует холдинг S7 Group, специализирующийся на продаже авиабилетов и пакетных туров, подготовке летного персонала, ремонте воздушных судов и других авиационных услугах. В 2017 году обслужила свыше 14,2 млн пассажиров, уступая по этому показателю лишь национальному перевозчику Аэрофлоту.