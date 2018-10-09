Россия засекретила активы попавших под санции олигархов

Правительство России разрешило управляющим компаниям не раскрывать информацию об акционерах, в том числе контролирующих, если на тех наложены иностранные санкции.

Об этом говорится в постановлении от 5 октября, опубликованном на портале правовой информации.

При этом управляющие компании не освобождаются от обязанности отчитываться перед центробанком РФ, однако представленная регулятору информация о структуре и составе акционеров в случае принятия руководством компании соответствующего решения не должна будет раскрываться для "неограниченного круга лиц".

Напомним, что ранее центробанк РФ предложил засекретить информацию о попавших под санкции совладельцах банков, а также ограничить доступ к данным отчетности, которые позволяют сделать вывод о работе банка в Крыму.

Также регулятор засекретил список кредитных организаций, работающих с гособоронзаказом.