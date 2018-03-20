Россия запретила украинские Ан-148

Ространснадзор выдал предписание приостановить использование всех самолетов Ан-148 Саратовских авиалиний во всех авиакомпаниях.

Об этом сообщил руководитель ведомства Виктор Басаргин, передает ТАСС.

По его словам, Ространснадзор имеет финальные результаты проверки Саратовских авиалиний и ряд замечаний к работе производителя.

"Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией Саратовские авиалинии [...] После того, как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку, будем смотреть как дальше поступать”, - объяснил Басаргин.

При этом, в Росавиации сообщили, что после внеплановой проверки Саратовский авиалиний было введено ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 27 апреля.

Проверку провели из-за катастрофы 11 февраля, когда в Московской области потерпел крушение Ан-148 Саратовских авиалиний с 71 человеком на борту, из которых никто не выжил.

Ранее Басаргин заявлял, что внеплановая проверка компании выявила, что контроль за безопасностью полетов в Саратовских авиалиниях был снижен. Также он отметил, что в авиакомпании была возможность направлять финансовый ресурс на повышение безопасности полетов, но это не было сделано.

Напомним, что ранее Украина прекратила поставки двигателей Д-436 для пассажирских самолетов Ан-148, собираемых в России.