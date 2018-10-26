Россия впервые утратила лидерство по ж/д пассажиропотоку из Украины

Украинцы впервые стали больше ездить на поездах в страны Европейского Союза, а не в Россию.

Об этом заявил заместитель директора департамента пассажирских перевозок по дальнему сообщению Укрзализныци Александр Красноштан в интервью ЭП.

"Лидерство перешло к ЕС. Среди наиболее популярных направлений – Перемышль, Кошице, Варшава, Рига. Вена очень хорошо продается. В 2017 году мы изменили акцент. До 2017 года Россия была лидером, сейчас – ЕС", – сказал он.

Впрочем, Красноштан отметил, что, несмотря на это, с Россией сохраняется "стабильный пассажиропоток".

Он также уточнил, что вопрос прекращения железнодорожного сообщения с РФ находится вне компетенции Укрзализныци.

"Если соответствующие государственные органы примут решение прекратить сообщение, Укрзализныця его срочно выполнит", – заявил Красноштан.

Он добавил, что для компании это рентабельные перевозки.

"Действительно, если мы потеряем это направление, мы потеряем определенную долю своего дохода от пассажирских перевозок. Но если будет решение, мы должны его выполнить", – резюмировал Красноштан.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.