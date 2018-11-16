Россия возвратила Украине судебные расходы по "долгу Януковича" – СМИ

Россия возвратила Украине ранее уплаченные судебные расходы.

Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в правительстве.

Сумму средств собеседник агентства не уточнил, в то же время отметил, что вся подлежащая уплате сумма получена.

Напомним, что Украина выиграла апелляцию в Апелляционном суде Англии по решению суда Лондона в пользу РФ по делу "долга Януковича" на $3 млрд.

Украина выиграла по вопросу необходимости рассмотрения аргументов относительно принуждения в полном процессе и по вопросу необходимости постоянной остановки производства, если бы английский суд пришел к выводу о невозможности рассмотрения аргументов Украины по принуждению. Таким образом, Украина успешно обжаловала решение, вынесенное ранее.

При этом Украина проиграла по вопросам дееспособности, полномочий, косвенных условий и контрмер, а также по вопросу наличия других весомых оснований для полного судебного разбирательства.

17 сентября Россию обязали заплатить Украине $1,5 млн за суд по "долгу Януковича".

14 ноября Россия обжаловала в суде позицию Украины по "долгу Януковича" на $3 млрд .

Украина ввела мораторий на обслуживание евробондов на $3 млрд, выделенных РФ режима Януковича в декабре 2013 года. После этого Россия инициировала международные судебные разбирательства.