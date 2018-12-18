Россия с начала оккупации Донбасса вывезла около 5 млн тонн угля - ДТЭК Сегодня, 21:24 157 Цей матеріал також доступний українською Россия вывозит уголь через неконтролируемые пункты пропуска

Россия за почти пять лет конфликта вывезла около 5 млн тонн угля с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, сообщили в компании ДТЭК Энерго.

По словам представителя компании Антона Гончарука, в Россию через неконтролируемые участки границы ежемесячно вывозится 400-500 тысяч тонн угля. Часть угля экспортируется в третьи страны, часть - расходуется в России, передают Новости Донбасса.

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Представитель ДТЭК сообщил, что для экспорта донбасского угля Россия использует два порта - Ростовский в Азовском море и Усть-Луга в Балтийском море. Последний порт начали использовать с 2018 года.

Напомним, что антрацит, добываемый на 11 захваченных шахтах компании ДТЭК на оккупированной территории Донбасса, сегодня идет через Россию в различные страны Европейского Союза. Объем таких поставок ДТЭК оценивает в 2 млн тонн.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.