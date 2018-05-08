Россия резко сократила транзит газа через Украину

Транзит газа через Украину в начале мая снизился на 20%

С 1 по 5 мая этого года транзит российского природного газа через Украину сократился до 199,7 млн куб. м/сутки в сравнении со среднесуточными 253,7 млн куб. м в апреле этого года и 252,2 млн куб. м – 1-5 мая 2017 года.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза, передает агентство Интерфакс-Украина.

В частности, 1 мая 2018 года транзит через газотранспортную систему (ГТС) страны составил 245 млн куб. м, 2 мая – 181,2 млн куб. м, 3 мая – 187,9 млн куб. м, 4 мая – 194,4 млн куб. м, 5 мая – 190,2 млн куб. м.

Напомним, что Украина в январе-апреле 2018 года сократила транзит природного газа на 9,3% (– 2,8 млрд куб. м) в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 27,7 млрд куб. м.

В 2017 году Украина увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (+11,3 млрд куб. м) в сравнении с 2016 годом – до 93,5 млрд куб. м.

Напомним, что в конце апреля российский Газпром изменил маршрут транзита газа через Украину. Теперь транзитный газ из-за ремонтных работ, проводимых российской стороной, на станцию Суджа начал подаваться по газопроводу, который не использовался практически три года.