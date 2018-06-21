Россия решила модернизировать газопровод в обход Украины для поставок газа в Европу

Россия инвестирует около $2,5 млрд в обновление белорусского газопровода

Россия инвестирует до 2020 года около $2,5 млрд в обновление белорусского участка газопровода Ямал - Европа и свыше $1 млрд – в возведение дополнительных подземных хранилищ газа.

Об этом заявил президент Росcийской Федерации Владимир Путин, передает ТАСС.

Кроме того, российский президент заявил о растущем значении маршрута экспорта российского газа в Европу через Беларусь.

"Имея в виду техническое состояние других маршрутов экспорта российских углеводородов, в частности газа, в Европу, их, прямо скажем, неудовлетворительное состояние, белорусский маршрут приобретает большее значение", – сказал он.

Напомним, в 2015 году президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов предоставить Газпрому возможности для увеличения транзита газа в Европу.