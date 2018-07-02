Россия продлила запрет на перевозки товаров из Украины

Президент России Владимир Путин распорядился продлить до 1 января 2019 года запрет на перевозки ряда товаров с Украины в Казахстан и Киргизию через территорию РФ.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации России.

Отметим, что действие данного документа уже продлевали в январе этого года — до 30 июня.

Напомним, что ограничения на транзит украинских товаров действуют с января 2016 года. Они предусматривают, что транзит грузов из Украины (автомобильным и железнодорожным транспортом) осуществляется только с территории Беларуси. При этом на них должны быть установлены средства идентификации (пломбы), использующие российскую систему спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Украина инициировала разбирательства с Россией в рамках ВТО по ограничениям транзита украинских товаров через роосийскую территорию. Украина оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в 35% в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ.