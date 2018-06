Россия пригрозила Нафтогазу "нехорошим эффектом" из-за ареста активов Газпрома

Действия украинской компании Нафтогаз Украины по аресту зарубежных активов российского монополиста Газпром бросают тень на будущее отношений с Киевом по транзиту и поставкам газа.

Об этом заявил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, передает Интерфакс.

По его словам, "решение Стокгольмского арбитражного суда носит достаточно предвзятый характер, и по двум конкретным контрактам, которые между собой взаимоувязаны - на поставку газа и на транзит газа".

"Было принято абсолютно разное зеркальное решение, противоречащее логике даже. И в одном случае не были учтены условия, которые были прописаны в контракте на поставку газа take or pay, в другом случае при транзите газа наоборот были учтены условия, которых не было в контракте - ship or pay. Соответственно дискриминационный характер носит решение, и поэтому сегодня, как вы знаете, Газпром подал апелляцию в суд Швеции", - добавил он.

Кроме того, он добавил, что Газпром работает над правовой стороной вопроса, ведь те меры, которые сегодня предпринимают украинские коллеги по взысканию задолженности не приводят к положительному решению вопроса с точки зрения дальнейшего взаимодействия и обсуждения на будущее ситуации, связанной с поставками газа в Украину, с транзитом.

"Мы считаем, что для дальнейших партнерских отношений нехороший эффект наносят такие действия. И видим, что со стороны европейских государств, которые нацелены на то, чтобы были отрегулированы эти отношения, есть некое удивление тому, что это так сегодня происходит", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Швейцария начала арест активов Газпрома по запросу Украины. Швейцарские судебные приставы 30 мая провели опись имущества в офисе компании Nord Stream AG – операторе морского газопровода Северный поток, по которому в Германию доставляется российский газ.

5 июня, суд в Нидерландах выдал арест на активы Газпрома для выплаты Нафтогазу Украины на $2,6 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража.

Позже в Газпроме заявили, что знают о действиях Нафтогаза на территории Нидерландов по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору в отношении транзитного контракта.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

По словам главного коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко, процесс взыскания может занять до полугода, в то же время Нафтогаз рассчитывает на добросовестное выполнение российской компанией решения арбитража в ближайшее время.

30 мая Нафтогаз инициировал принудительное взыскание присужденных ей $2,6 млрд, в связи с нежеланием Газпрома выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа. В связи с этим швейцарские власти приняли меры в отношении активов российского монополиста.