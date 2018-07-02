Россия повысила пошлины на экспорт нефти и топлива

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В России выросла экспортная пошлина на нефть
Фото: neftegaz.ru

В России выросла экспортная пошлина на нефть

С 1 июля 2018 года экспортная пошлина на нефть в России повышена на $7,3 - до $139,1 за тонну.

Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ, передает агентство Интерфакс-Украина.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 июля составляет $41,7 (в июне - $39,5), на темные - $139,1 за тонну ($131,8).

Пошлина на экспорт товарного бензина повысилась с 1 июля до $41,7 за тонну (в июне - $39,5), прямогонного (нафта) - до $76,5 за тонну ($72,4 за тонну).

При этом пошлина на сжиженный газ осталась на нулевом уровне, так как, в соответствии с формулой ее расчета, при цене СУГ ниже $490 за тонну пошлина обнуляется.

Кроме того, льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, осталась на нулевом уровне (обнулилась с 1 февраля 2015 года).

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