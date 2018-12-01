Россия потеснила Британию в мировом рейтинге продаж вооружения Сегодня, 10:56 124 Цей матеріал також доступний українською США традиционно лидируют в рейтинге объемов продажи оружия

В 2017 году объем продаж вооружений и военных услуг крупнейшими военно-промышленными компаниями ТОП-100 составил $398,2 млрд, что на 2,5% больше, чем в 2016 году.

Об этом говорится в докладе за прошлый год Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

США традиционно лидируют в рейтинге объемов продажи оружия с объемом в $226,6 млрд.

Россия вышла на второе место - продажи оружия выросли на 8,5% и составили $37,7 млрд. Россия впервые опередила Великобританию, которая занимала второе место с 2002 года.

В SIPRI отмечают, что доля продаж российского вооружения растет с 2011 года параллельно с расходами России на армию.

Великобритания остается в рейтинге третьей, и крупнейшим производителем вооружения в Западной Европе. Продажи увеличились на 3,8% до $94,9 млрд, что составило 23,8% от общего объема ТОТ-100 стран.

Укроборонпром занял 81-ю позицию в рейтинге за прошлый год с объемом продаж вооружения на более $1 млрд.