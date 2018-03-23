Россия отдала донбасский уголь компании Курченко - СМИ

Подконтрольная бизнесмену Сергею Курченко компания Газ-Альянс стала единственным поставщиком угля с территорий самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" ("ДНР") и ("ЛНР").

Об этом рассказал депутат так называемого "Народного совета ДНР" Владислав Бриг, передает РБК.

Кроме того, информацию о передаче вывоза угля структурам, связанным Курченко, изданию подтвердил источник в руководстве угольной компании Ровенькиантрацит, которая работает в ЛНР.

В Минэкономики России даную информацию не подтвердили, но и не опровергли. При этом, добавили, что вопрос не входит в сферу деятельности ведомства, "есть только межведомственная комиссия которая занимается гуманитарной помощью".

Собеседники издания отмечают, что угольные трейдеры выразили недовольство сложившейся ситуацией и подготовили обращение на имя президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, директора ФСБ Александра Бортникова, генпрокурора Юрия Чайки и министра экономического развития Максима Орешкина.

Напомним, что в 2016 году из оккупированных территорий в Россию вывезли около 940 тыс. т антрацита на сумму $36 млн и еще около 95 тыс. т других марок угля на $8 млн.

Ранее также сообщалось, что Курченко занялся экспортными поставками угля украинского происхождения из оккупированного Донбасса.

А августе 2017 года СМИ сообщали, что Россия наладила нелегальные поставки антрацита из оккупированного Донбасса в Европу.