Россия обжаловала компенсации украинским компаниям за крымские активы

Решение обжаловано Российской Федерацией 29 августа 2018 года в Апелляционном суде города Гааги

Российская Федерация не признает решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, вынесенное 2 мая 2018 года, "в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска компании Эверест Эстейт и других к Российской Федерации".

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста в ответ на запрос российского агентства РБК.

"Данное решение обжаловано Российской Федерацией 29 августа 2018 года в Апелляционном суде города Гааги (Королевство Нидерландов)", - говорится в ответе.

Партнер американской юрфирмы Hughes Hubbard & Reed Джон Таунсенд, представляющий интересы Эверест Истейт и других истцов считает, что скорее всего РФ выразила намерение подать ходатайство об отмене арбитражного решения в Нидерландах, но формально это еще не сделала.

Напомним, что Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских "дочек" ВЭБа, ВТБ и Сбербанка во исполнение решения Гаагского арбитража по "крымскому" иску экс-совладельца национализированного Приватбанка Игоря Коломойского.

Российский государственный Внешэкономбанк уже пригрозил Украине арбитражем за арест акций дочернего в стране Проминвестбанка.

17 сентября российские госбанки оспорили арест акций в Украине.