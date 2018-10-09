Россия обошла Беларусь по поставкам дизтоплива в Украину

Беларусь сократила долю на украинском рынке до 35%, при этом доля России выросла до 37%

Доля белорусских производителей в балансе украинского рынка дизтоплива (ДТ) по итогам 9 месяцев 2018 года сократилась с 43% до 35% в сравнении с 9 месяцами 2017 года. Этот объем заменили преимущественно трубопроводные поставки российского ресурса, доля которых соответственно выросла с 28% до 37%.

Об этом свидетельствуют данные исследования Консалтинговой группы А-95, передает enkorr.

В абсолютных значениях импорт ДТ из Беларуси за этот период сократился на 9,8% (179 тыс. т) и составил 1,6 млн т. Из этого объема 56 тыс. т маркируются как "топливо дизельное экспортное" (ТДЭ).

По нефтепродуктопроводу Прикарпатзападтранс за 9 месяцев текущего года было поставлено 1,7 млн т., что на 46% (546 тыс. т.) больше, чем за такой же период прошлого года. Из этого объема через терминалы трубопровода на территории Украины было принято 1,4 млн т, через терминал в Гомеле (Беларусь) с дальнейшей поставкой по ж/д через Черниговскую область – 272 тыс. т.

Также с конца 2017 года в Украину начались железнодорожные поставки российского ДТ через Харьковскую область. За 9 месяцев текущего года они составили 127,4 тыс. т. Большую долю этого объема импортирует компания Укрэнерджи.

Напомним, что за восемь месяцев 2018 года баланс рынка ДТ увеличился на 11,9% (442,5 тыс. т.) – до 4,15 млн т. Внутреннее производство выросло на 5% (24,6 тыс. т.) – до 515,4 тыс. т., импорт – на 13% (417,9 тыс. т.), до 3,635 млн т. Доля внутреннего производства в структуре рынка за 8 месяцев составила 12,4% против 13,2% за аналогичный период 2017 года.