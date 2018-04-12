Россия готова сохранить транзит газа через Украину - Еврокомиссия

Министр энергетики России Александр Новак заверил вице-председателя Еврокомиссии (ЕК) Мароша Шефчовича в готовности поставлять газ в Европейский Союз через Украину после 2019 года.

Об этом сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, передает ТАСС.

"Он (Новак - ред.) выразил готовность России осуществлять бесперебойные поставки природного газа в Европу через Украину после 2019 года", - сказала она.

По словам Итконен, Шефчович "подчеркнул необходимость сохранения коммерчески выгодных объемов газа, поставляемого по украинскому маршруту".

Отметим, что ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Напомним, что данные квартального отчета Еврокомиссии с европейских газовых рынков свидетельствуют, что газотранспортная система Украины по итогам 2017 года обеспечила 44% поставок российского газа в страны ЕС, что на 1% больше, чем годом ранее.