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Россия частично разблокировала украинские порты

Сегодня, 09:51
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Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь

Фото: АМПУ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что по состоянию на 3 декабря наблюдается движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море.

Как передает пресс-служба ведомства, на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход - 1. Еще 9 судов стоят у причалов в портах.

"Да, частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено", - заявил Омелян.

 Напомним, что российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крымаарестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

28 ноября сообщалось, что Россия не пустила в Азовское море 18 судов.

Теги:   Порты Азовское море Россия

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