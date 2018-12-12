Роснефти из-за санкций США пришлось отказаться от своих проектов в Иране - СМИ Сегодня, 10:34 0 Цей матеріал також доступний українською Роснефть планировала инвестировать в реализацию своих проектов в Иране около $30 млрд

Из-за введения американских санкций против Ирана Роснефти пришлось отказаться от своих стратегических проектов в этой стране, дорожная карта по которым была подписана в 2017 году, передают Ведомости со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщается, для их реализации глава компании Игорь Сечин планировал инвестировать порядка $30 млрд, однако в связи с угрозой введения США ограничительных мер в отношении исламской республики летом 2018 года переговоры по этому поводу были прекращены.

Кроме того, еще одной причиной ухода Роснефти из Ирана называют изменение ее стратегии, которая сосредоточилась на росте внутри самой РФ.

При этом отмечается, что обязательств перед иранской стороной у российской госкомпании не было и никаких средств она не вкладывала, поэтому и потерь в связи с этим у нее быть не должно.

Напомним, что с 5 ноября вступили в силу все санкции США против Ирана, которые существовали до подписания Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Санкции направлены, прежде всего, на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль.

Вашингтон вывел из-под действия "нефтяных" санкций в отношении Ирана компании Китая, Индии, Греции, Италии, Тайваня, Японии, Турции и Южной Кореи.