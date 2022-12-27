Обиделись. Росатом требует от Финляндии вернуть деньги за АЭС, которую не смог построить 27 декабря, 09:55 Проект АЭС Ханхикиви-1 (Фото:raosproject.fi)

Росатом потребует от Финляндии вернуть деньги за нереализованный проект строительства АЭС Ханхикиви-1.

Об этом заявил директор Росатома Алексей Лихачев, сообщает Коммерсантъ.

Лихачев назвал политическим решение Финляндии выйти из проекта строительства АЭС Ханхикиви-1.

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По его словам, финский проект стал единственным, «на который, так сказать, похудела наша зарубежная деятельность». Он также напомнил, что ранее в декабре Международный совет по разрешению споров признал неправомерным расторжение контракта, что позволит российской госкорпорации требовать возмещения.

«И, уже опираясь на него (решение Международного совета по разрешению споров, — ред.), мы будем в дальнейшем развивать свои отношения с нашим финским заказчиком, который, конечно, принял абсолютно политически мотивированное решение. Собственно, они этого и не скрывали. Мы не можем повлиять на мировоззрение финских начальников. Но пусть они его реализуют за свои деньги, а наши вернут», — сказал он.

АЭС Ханхикиви-1 — нереализованный проект одноблочной атомной электростанции в Финляндии. Заявка на строительство станции была подана еще в 2015 году. В мае финская сторона расторгла контракт из-за значительных задержек и неспособности выполнить проект.

«В последние годы наблюдались значительные и растущие задержки. Война в Украине усугубила риски для проекта. RAOS (компания которая реализовала проект, входит в Росатом) не смогла снизить ни один из рисков», — объяснили в финской компании Fennovoima, которая выступала заказчиком проекта.