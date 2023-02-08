Ядерный подарок Орбану от Путина. Росатом собирается ускоренными темпами построить новую АЭС в Венгрии 8 февраля, 08:26 Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, выступает «адвокатом» РФ в Евросоюзе (Фото:Bernadett Szabo/File Photo/Reuters)

Госкорпорация Росатом готова ускориться со строительством АЭС Пакш-2 в Венгрии в случае необходимости, пока же подготовка идет в соответствии с контрактными сроками — первый бетон намечен через год, в 2024 году.

Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев, сообщает Интерфакс.

«Мы идем, в принципе, в соответствии с нынешним контрактом, и этап разворота на стройку и выхода на вторую фазу в нашем понимании уже предрешен», — сказал он.

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«Если заказчик будет ставить задачу ускоряться — будем ускоряться, идти в рамках нынешних контрактных обязательств — будем идти в рамках контрактных обязательств», — объяснил Лихачев.

В Росатоме уточнили, что первый бетон на площадке АЭС может быть залит «через год», то есть в 2024 году.

В конце января глава МИД Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер РФ Александр Новак обсудили по телефону статус проекта АЭС Пакш-2 и «договорились ускорить инвестиции везде, где это возможно», сообщал венгерский министр.

Он в очередной раз подчеркнул, что Венгрия не поддержит ни одно предложение ЕС, «которое хоть немного затруднило бы или даже сделало бы невозможным венгерско-российское сотрудничество в ядерной области».

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало Росатому разрешение на строительство V и VI энергоблоков АЭС Пакш.

Сейчас на единственной в Венгрии АЭС Пакш, построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 общей мощностью около 2 ГВт. Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков этой АЭС, но на сроки строительства повлияло затянувшееся разбирательство Европейской комиссии.

Стоимость проекта составляет около 12,5 млрд евро, Росатом подписал контракты на достройку АЭС в декабре 2014 года. В марте того же года Россия и Венгрия заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро.

В декабре 2022 года Сийярто заявлял, что стороны обсуждают еще одно расширение АЭС.

Как сообщалось, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против атомной отрасли РФ.