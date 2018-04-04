Государственных аграрных гигантов исключили из списка приватизации

Кабинет министров исключил из перечня объектов большой приватизации государственной собственности на 2018 год Аграрный фонд, а также Государственную продовольственно-зерновую корпорацию.

Соответствующая норма содержится в проекте протокольного решения заседания правительства 4 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, правительство исключило из списка приватизации Черноморское морское пароходство.

Кабмин также требует от Минагрополитики и Мининфраструктуры до 1 мая подать в Фонд госимущества предложения по замене данных объектов другими.

Отметим, что раньше Фонд госимущества исключил из перечня объектов для приватизации ряд крупных предприятий. В новых списках в сравнении с утвержденными в конце 2017 года отсутствуют 75,2% акций Турбоатома, 51% акций Запорожского титано-магниевого комбината, 50% - Азовмаша, 40% - Свит ласощив.

Также из четырех ТЭЦ, которые планировали продать - Криворожской, Николаевской, Днепровской и Херсонской - оставили только Николаевскую.

Ранее сообщалось, что Кабмин решил взять в долг еще 14 млрд грн из-за срыва приватизации в 2017 году. На 2018 год запланировано получить 21,3 млрд грн от приватизации.

В 2018 году Фонд госимущества запланировал продажу около 200 предприятий и из разных областей: транспортные, химические, машиностроительные, сельскохозяйственные, угольные и др. Позже сообщалось, что ФГИУ начал подготовку к конкурсам по продаже 20 крупных предприятий.

Отметим, что 18 января Верховная Рада приняла закон № 7066 О приватизации государственного и коммунального имущества.

Законопроект предусматривает упрощение градации объектов приватизации - остается только малая и большая со стоимостью активов более 250 млн грн.

Перечень объектов большой приватизации должен утверждать Кабмин по представлению Фонда государственного имущества Украины. Контроль будет осуществлять Специальная контрольная комиссия ВР по вопросам приватизации.

Законопроект также расширяет перечень объектов, которые нельзя приватизировать - к ним отнесли государственные медучреждения и учреждения образования.

Президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал закон О приватизации государственного и коммунального имущества.