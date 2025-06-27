Миллиардные запасы. Разработку одного из крупнейших в мире месторождений ценной руды планируется начать в 2030 году

Транснациональная корпорация Rio Tinto готовит технико-экономическое обоснование проекта разработки месторождения Rhodes Ridge в Западной Австралии в регионе Пилбара, одного из крупнейших в мире неразработанных месторождений железной руды.

Запасы минеральных ресурсов Rhodes Ridge оцениваются в 6,8 миллиарда тонн, а производство в рамках проекта планируется начать в 2030 году.

Об этом сообщила компания.

Rio Tinto владеет 50% этого железорудного проекта. В феврале 2025 года японская компания Mitsui & Co. объявила о приобретении у миноритарных акционеров 40% акций Rhodes Ridge за $5,3 миллиарда, ранее сообщал Bloomberg.

Mitsui работает в австралийском железорудном регионе Пилбара с 1960-х годов и имеет инвестиции, связанные с металлургией, от Бразилии до Китая.

При этом японская компания создаст совместное предприятие с Rio Tinto, которая потратила $77 миллионов на изучение проекта в 2023 году, для подготовки к добыче полезных ископаемых.

Ожидается, что на первом этапе, начиная с 2030 года, будет добываться до 40 миллионов тонн железной руды в год, но Mitsui заявила, что в будущем добыча может достичь 100 миллионов тонн.

Rio Tinto пытается поддерживать производство высококачественной железной руды в Пилбаре, и использование богатого месторождения Rhodes Ridge может помочь компенсировать спад в других местах, отмечал Bloomberg.

24 июня Rio Tinto также сообщила, что совместно с компанией Hancock Prospecting инвестирует $1,61 млрд (доля Rio Tinto — $0,8 млрд) в разработку проекта добычи железной руды Hope Downs 2 в регионе Пилбара в Западной Австралии.

Сейчас проект Hope Downs 2, в рамках которого планируется добыча месторождений Hope Downs 2 и Bedded Hilltop компаний Rio Tinto и Hancock Prospecting, получил все необходимые одобрения правительств штатов и федерального правительства.

Два новых карьера по добыче железной руды будут иметь общую годовую производственную мощность 31 миллион тонн.

Как сообщалось, Верховный суд США отменил главное препятствие для строительства компанией Rio Tinto крупнейшего медного рудника в Северной Америке, отклонив апелляцию группы коренных американцев, которая утверждала, что проект в Аризоне уничтожит священную территорию.

Транснациональная корпорация Rio Tinto со штаб-квартирами в Мельбурне и Лондоне занимает третье место в мировом горнодобывающем секторе.