«Дочка» Метинвеста. В России сообщили об аресте активов Ахметова из-за финансирования ВСУ 31 июля, 22:47 Ринат Ахметов (Фото:Метинвест/Facebook)

В России арестовали активы украинского миллиардера Рината Ахметова, по делу о финансировании ВСУ.

Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает российское издание Коммерсантъ.

Следственный комитет обратился в Басманный районный суд Москвы с ходатайством об аресте активов российской «дочки» Метинвеста.



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Метинвест Евразия принадлежат краснодарский пансионат Горняк и ООО Белгородметаллоснаб, после начала полномасштабной войны России против Украины финансовые показатели компании резко упали. По итогам прошлого года их прибыль снизилась сразу на 74%, а результатом работы компании за тот же 2022 год стал убыток в размере 1,9 млрд руб.

«Дело» расследовало Главное следственное управление Следственного комитета еще с сентября 2020 года.



По материалам «дела», с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, спонсировали украинскую армию, включая батальон Азов.



Суд наложил арест на десятки объектов недвижимости в оккупированном Севастополе и Белгороде, 99,87% и 99% долей компании Метинвест Евразия в уставных капиталах ее «дочек», а именно ООО Белгородметаллоснаб и ООО Пансионат Горняк. Также суд наложил арест на несколько автомобилей и десятки миллионов рублей на счетах организаций, фигурирующих в деле, в одном из банков.

Российское пропагандистское издание отмечает, что попытка представителей ООО Метинвест Евразия обжаловать это решение суда не имела успеха, а следствие добилось продления ранее наложенного ареста.

Осенью 2022 года CEO Метинвеста Юрий Рыженков заявил в интервью NV Бизнес, что после полномасштабного вторжения России в Украину, компания приняла решение о ликвидации активов в РФ и Беларуси.

«Там у нас только сбытовые активы: Метинвест Евразия и беларусская Метинвест Дистрибуция. Там есть операционные команды, которым даны инструкции по ликвидации», — рассказывал Рыженков.

По его словам, после 24 февраля большинство сотрудников или были уволены, или уволились сами.