На миллиарды долларов. Ринат Ахметов подал иск против России в Европейский суд 27 июня, 10:33 Цей матеріал також доступний українською Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов (Фото:Группа Метинвест)

Бизнесмен Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против РФ относительно принятия срочных мер и компенсации ущерба в связи с блокадой, мародерством, уничтожением и перенаправлением потоков зерновых и металлов со стороны России.



Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил сегодня о подаче иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Российской Федерации о компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время неспровоцированной военной агрессии России против Украины. Ахметов является основателем и акционером группы System Capital Management (SCM).

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«Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления России против Украины и каждого украинца — вопиющие. Виновные должны понести наказание. Мною — с помощью лучших украинских и американских юристов — подана жалоба в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба. Этот иск — одно из первых международных юридических действий против России, цель которой — остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и хищение украинских активов», — заявил акционер SCM Holdings Ринат Ахметов.

В дополнение к этой жалобе Ринат Ахметов подал иск о принятии срочных обеспечительных мер, предотвращающих дальнейшую блокаду, мародерство, перенаправление потоков и уничтожение со стороны России зерновых и стали, изготовленной предприятиями SCM. «Ахметов просит Суд четко дать России понять, что ее действия, способствующие ухудшению продовольственного кризиса, и предпринимаемые шаги с целью нанесения дальнейших убытков украинской экономики недопустимы», — отмечается в сообщении.

Учитывая безотлагательность и серьезность ситуации Ринат Ахметов попросил предоставить делу приоритетный статус. Также он обратился в Суд с просьбой применить пилотную процедуру к этому делу, поскольку коренная причина нарушений прав Ахметова — российская агрессия, уничтожение и экспроприация собственности — имеет аналогичные разрушительные последствия для владельцев бизнеса по всей Украине.

«Грабеж украинских экспортных товаров — в частности зерна и стали — уже привел к росту цен на эти товары и увеличению в мире количества умирающих от голода людей. Это варварство должно быть остановлено, а Россия должна заплатить сполна. Верю в справедливость и борюсь за нее», — заявил Ринат Ахметов.

Украинского бизнесмена в этом деле представляет международная юридическая фирма Covington & Burling LLP.

За нарушение прав собственности Ринат Ахметов требует от российской федерации возмещения ущерба. «Хотя точная сумма компенсации еще не может быть определена из-за продолжающейся войны, предполагается, что Россия должна выплатить господину Ахметову миллиарды долларов за нарушение его прав человека», — резюмировали в SCM.

Ринат Ахметов (55 лет) — украинский предприниматель, инвестор и меценат. Уроженец г. Донецка, Украина. Бизнес-активы Ахметова сосредоточены в инвестиционной компании System Capital Management (SCM). Он также владелец футбольного клуба Шахтер (Донецк) и основателем благотворительного Фонда Рината Ахметова.

SCM, основанная в 2000 году, инвестирует в свои отраслевые холдинги и производственные активы. В состав группы входят Метинвест, ДТЭК, Медиа Группа Украина, ЭСТА Холдинг, UMG, Лемтранс и Харвист Холдинг. Предприятия и компании SCM находятся в Украине, а также в других странах Европейского Союза и Северной Америки. До начала российского вторжения в отраслевых холдингах и производственных предприятиях под управлением SCM работало около 200 тысяч человек.

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