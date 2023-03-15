В дополнение к Leopard. Зачем немцы заявили о заводе по производству танков Panther в Украине и когда он появится

15 марта, 19:32
Эксклюзив NV
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Решения немецкого правительства во главе с Олафом Шольцем являются ключевым аспектом в поставках танков Leopard и Panther в Украину. (Фото:Коллаж NV)

Решения немецкого правительства во главе с Олафом Шольцем являются ключевым аспектом в поставках танков Leopard и Panther в Украину. (Фото:Коллаж NV)

Автор: Артем Ильин

Глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall анонсировал появление в Украине завода по производству современных танков. Какие сложности могут возникнуть на пути этого проекта и как он повлияет на украинское танкостроение.

В начале марта руководитель немецкого производителя военной техники Rheinmetall Армин Паппергер заявил о возможности создания в Украине завода по производству новейших танков Panther KF51. 15 марта он существенно уточнил суть своего предложения, а также высказал пожелания в адрес немецкого правительства во главе с Олафом Шольцем.

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За чей счет и когда будет профинансирован этот проект, зачем он нужен Германии и Украине и поставит ли это крест на украинских танковых разработках — читайте в разборе NV Бизнес.

Теги:   Танки Германия Оборонпром Дмитрий Медведев Укроборонпром Rheinmetall Оплот Завод им. Малышева Машиностроение Министерство стратегических отраслей промышленности Олаф Шольц танки Leopard Leopard 2

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