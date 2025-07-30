Удар по главному союзнику. Россия запретила ввоз из дружественной страны самых популярных грузовиков

Росстандарт сообщил об отзыве одобрения типа транспортного средства у 6 китайских брендов, наиболее продаваемых в России. Это означает, что выпуск в обращение — то есть ввоз в РФ и «любого рода реализацию», таких грузовиков запрещен.

Об этом пишет The Moscow Times.

«Российские власти ответили на резкое падение производства и продаж грузовиков атакой на ведущие китайские бренды. В I полугодии в России выпустили почти на четверть меньше грузовиков, чем годом ранее, а продажи упали примерно вдвое», — говорится в публикации. — «После начала войны и ухода ведущих мировых брендов китайские грузовики захватили 2/3 российского рынка, и чиновники изгоняют самые популярные марки».

Сертификаты отозваны у шести типов грузовиков и шасси брендов Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak.

К этим типам относятся самые популярные модели китайских грузовиков, например, Sitrak типа ZZHS — это тягач Sitrak C7H, который больше всего продается в России, говорится в публикации.

По итогам 1 полугодия его продажи превысили 3,7 тыс. единиц, тогда как у самой популярной модели КамАЗа — грузовика-внедорожника на шасси 43118 — продано 1,9 тыс. автомобилей, а у следующей по популярности модели самосвала 65115 — 1,2 тыс.

Росстандарт объясняет свое решение нарушениями обязательных требований, выявленных во время проверок и представляющих значительную опасность для водителей и других участников дорожного движения.

Среди таких нарушений российское ведомство называет несоответствие требованиям по эффективности тормозной системы, шума, «идентификации органов управления транспортным средством и установки устройства вызова экстренных оперативных служб».

Российские производители считали одной из главных проблем рынка затоваривание китайскими грузовиками, говорится в публикации. КамАЗ оценивал запасы китайских грузовиков на складах дилеров в начале года в 40 тыс.

Если ориентироваться на прогноз продаж в 60−65 тыс грузовиков за год, то можно вообще ничего не производить, все эти машины уже есть, жаловался весной гендиректор группы КамАЗ Сергей Когогин.

Как сообщалось. крупнейший в России производитель грузовиков КамАЗ с 1 августа сократит рабочую неделю до четырех дней.

В компании назвали причиной критический обвал рынка коммерческой техники грузоподъемностью более 14 тонн, так по итогам полугодия падение составило почти 60%.

При этом КаМАЗ обвинил в ситуации иностранных поставщиков, которые, несмотря на прогнозы по снижению спроса, ввезли в 2024 году «избыточное количество» продукции.

В результате, на складах этих компаний собралось более 30 тыс. грузовиков, которые не могут найти покупателей даже при демпинговых ценах, отметил российский производитель.

Ранее о переходе на четырехдневный график как минимум до конца августа сообщил Горьковский автозавод (ГАЗ) в Нижнем Новгороде.

Решение также объяснили кризисом на рынке коммерческого транспорта.