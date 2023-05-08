Кто помогает агрессору. РФ закупает немецкие товары через страны СНГ — Bild 8 мая, 17:54 Россия закупает товары из Германии в обход санкций (Фото:CHUTTERSNAP \ Unsplash)

После введения санкций РФ начала закупать немецкую продукцию через страны СНГ. Кто активнее всего помогает агрессору.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину экспорт из Германии в страны СНГ по некоторым категориям товаров как минимум удвоился.

Об этом пишет Bild со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства Германии.

Видео дня

На увеличение поставок товаров из Германии в страны СНГ уже обратил внимание и спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан.

Так, по итогам 2022 года поставки немецких товаров в Таджикистан выросли на 150%, в Беларусь — на 77%, в Кыргызстан — на 994%.

По подсчетам Восточного комитета немецкой экономики, экспорт автомобилей и автозапчастей из Германии в Казахстан на 507%, в Армению — на 761%.

Экспорт химической продукции в Казахстан вырос на 129%, в Армению — 110%. Экспорт электрооборудования из Германии в Армению подскочил на 344%, в Узбекистан — на 105%,

Поставки металлопродукции в Казахстан выросли на 137% и одежды — на 88%.

Власти Германии полагают, что речь может идти о поставках этой продукции в Россию в обход санкций — через параллельный импорт.

Ранее сообщалось, что США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против РФ, чтобы попытаться ужесточить давление на российскую экономику.