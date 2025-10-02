Резко выросли поставки. Россия на фоне дефицита возобновила импорт бензина из дружественной страны

Россия возобновила импорт бензина из Беларуси на фоне его дефицита из-за ударов украинских дронов по НПЗ (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

В России на фоне дефицита возобновились поставки бензина из Беларуси через Петербургскую биржу.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

«На фоне „высокого спроса и внеплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов“ в России возобновились поставки бензина из Беларуси через Петербургскую биржу», — говорится в сообщении, — «Это произошло после почти годичного перерыва, начавшегося осенью 2024 года».

Так за период с июля по сентябрь 2025 года на торгах было реализовано 96,9 тыс. тонн белорусских нефтепродуктов, что на 36% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

При этом в сентябре продажи бензина с белорусских НПЗ выросли на 168% по сравнению с августом, а дизельного топлива — на 83%.

Как сообщалось, Россия на фоне ударов украинских дронов по НПЗ продлила запрет на экспорт бензина.

В России усилился дефицит бензина, возникший после атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Он шагает в центральные регионы страны, а цены на бензин рекордно растут.

При этом атаки украинских дронов на нефтяную инфраструктуру России, которые продолжаются с начала августа, обвалили экспорт нефтепродуктов страны-агрессора.

Силы обороны Украины в ночь на пятницу, 26 сентября, поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.