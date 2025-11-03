Загружена на 96%. Россия увеличила поставки газа по единственной ветке в Европу

Газпром увеличил поставки газа в Европу по газопроводу Турецкий поток в октябре (Фото: fakti.bg)

Поставки российским газовым монополистом Газпромом газа в Европу по газопроводу Турецкий поток в октябре увеличились по сравнению с сентябрем на 8,7%, с 1,549 млрд куб. м до 1,683 млрд. куб. м. По сравнению с октябрем 2024 года поставки выросли на 13%.

Об этом пишет российский Интерфакс.

При этом среднесуточная загрузка европейской ветки газопровода в Турецкий поток в октябре 2025 года составила 96% после 91% в сентябре, пишет Интерфакс со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.

«На данный момент максимальная техническая возможность прокачки по этому участку составляет 56,7 млн кубометров в сутки», — говорится в публикации, — «Половину месяца газопровод работал с 99-процентной производительностью, в один из дней она превышала 100%».

После прекращения поставок по газопроводу Ямал-Европа и Северному потоку и закрытия с января этого года маршрута транспортировки российского газа через Украину у Газпрома осталась единственная ветка в Европу — через Турцию мощностью 15,75 миллиарда кубометров в год.

Общий объем поставок российского газа в Европу через Турецкий поток с начала года составил около 14,698 миллиарда кубических метров по сравнению с 13,663 млрд кубических метров за аналогичный период годом ранее, пишет Интерфакс.

Как сообщалось, согласно данным Газпрома и расчетам Reuters, Россия поставила в Европу около 63,8 млрд куб. м газа по разным маршрутам в 2022 году. В 2023 году этот объем резко сократился на 55,6% до 28,3 млрд куб. м, но в 2024 году вырос примерно до 32 млрд куб. м.

На пике своего роста в 2018—2019 годах годовые потоки газа в Европу достигали от 175 до 180 млрд куб. м.

1 января 2025 года закончилось действие транзитного соглашения между Газпромом и Нафтогазом, в связи с чем Украина остановила транзит российского газа по своей территории.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прекращение транзита российского газа через Украину, заявив, что это одно из самых больших поражений России.