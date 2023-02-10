Контрсанкции. В России заявили о сокращении добычи нефти на 500 000 баррелей в сутки 10 февраля, 12:11 РФ может сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки (Фото:REUTERS/Angus Mordant)

В России заявили о планах сократить добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки из-за санкций против российской нефти.

В марте этого года Россия намерена сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак, передает Интерфакс.

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«На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов „ценового потолка“. В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. б/с», — заявил Новак.

По мнению чиновника страны-агрессора это «будет способствовать восстановлению рыночных отношений». Также он добавил, что при принятии дальнейших решений Москва будет действовать исходя из складывающийся ситуации на рынке.

По словам Новака, Россия считает механизм price cap «вмешательством в рыночные отношения и продолжением деструктивной энергополитики стран коллективного Запада».

Он добавил, что в будущем такой механизм может не только привести к снижению инвестиций в нефтяном секторе и дефициту нефти в будущем.

«В будущем он может не только привести к снижению инвестиций в нефтяном секторе и соответственно дефициту нефти в будущем, но и быть распространенным на другие сектора мировой экономики с аналогичными последствиями», — отметил Новак.

Как сообщалось, по предварительным оценкам экспертов, морской экспорт сырой нефти РФ через Черное море за январь 2023 года существенно вырастет.

В октябре прошлого года агентство Bloomberg писало, что в мире формируется «теневой флот» для перевозки нефти в интересах России.

Уже в январе агентство писало, что перевалка российской нефти марки Urals в море достигла рекордных значений после введения предельной цены на нее.